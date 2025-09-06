Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Сити» Родри ответил, кому бы он отдал «Золотой мяч»

Игрок «Манчестер Сити» Родри ответил, кому бы он отдал «Золотой мяч»
Комментарии

Полузащитник сборной Испании и английского «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, кому бы он отдал «Золотой мяч» по итогам завершившегося сезона-2024/2025.

«С «Золотым мячом» сложно. У меня есть предпочтения по отношению к товарищам по команде. «ПСЖ» был командой сезона, и сложно представить, чтобы кто-то из этой команды не выиграл его. Но из-за связей я бы предпочёл Ламина (Ямаля) или Педри, но, исходя из спортивных заслуг, это могли бы быть Усман (Дембеле) или Витинья», – приводит слова Родри Sport.es.

Напомним, испанец выигрывал награду, вручаемую французским журналом France Football, в 2024 году.

Материалы по теме
Родри считает, что разрыв «крестов» способен продлить его карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android