Игрок «Манчестер Сити» Родри ответил, кому бы он отдал «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании и английского «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, кому бы он отдал «Золотой мяч» по итогам завершившегося сезона-2024/2025.

«С «Золотым мячом» сложно. У меня есть предпочтения по отношению к товарищам по команде. «ПСЖ» был командой сезона, и сложно представить, чтобы кто-то из этой команды не выиграл его. Но из-за связей я бы предпочёл Ламина (Ямаля) или Педри, но, исходя из спортивных заслуг, это могли бы быть Усман (Дембеле) или Витинья», – приводит слова Родри Sport.es.

Напомним, испанец выигрывал награду, вручаемую французским журналом France Football, в 2024 году.