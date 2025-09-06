Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Армения — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия — Андорра, результат матча 6 сентября 2025, счет 2:0, 5-й тур отбора к ЧМ-2026

Сборная Англии уверенно обыграла Андорру в матче отбора к ЧМ-2026
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Андорры. Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Англичане одержали уверенную победу со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Андорра
1:0 Гарсия – 25'     2:0 Райс – 67'    

На 25-й минуте защитник сборной Андорры Кристиан Гарсия отправил мяч в собственные ворота. На 67-й минуте полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество английской национальной команды.

После этой победы в активе сборной Англии стало 12 очков. Подопечные Томаса Тухеля одержали победы во всех четырёх матчах и занимают первое место в группе К. Андорра находится на последнем месте с 0 очков.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Тухель объяснил, почему не включил Трента в заявку сборной Англии на матчи отбора к ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android