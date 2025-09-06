Сборная Англии уверенно обыграла Андорру в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Англии и Андорры. Команды играли на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Англичане одержали уверенную победу со счётом 2:0.

На 25-й минуте защитник сборной Андорры Кристиан Гарсия отправил мяч в собственные ворота. На 67-й минуте полузащитник Деклан Райс удвоил преимущество английской национальной команды.

После этой победы в активе сборной Англии стало 12 очков. Подопечные Томаса Тухеля одержали победы во всех четырёх матчах и занимают первое место в группе К. Андорра находится на последнем месте с 0 очков.