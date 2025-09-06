Скидки
«Этот город любит футбол». «Краснодар» сообщил, что игру с ФК «10» посетили 20 153 зрителя

Товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и ФК «10», выступающий в медиафутбольной лиге, посетили 20 153 зрителя. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился вничью — 2:2.

«Этот город любит футбол! 20 153 зрителя пришли сегодня на наш товарищеский матч. Спасибо за вашу поддержку, «быки», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Отметим, что в основном составе «Краснодара» вышли футболисты первой команды, не получившие вызов в национальные команды своих стран.

В 2024 году команды уже встречались друг с другом в товарищеском матче в Краснодаре. Игра проходила 7 сентября и завершилась победой профессионального клуба со счётом 4:2. После шести туров «Краснодар» занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 16 очками.

