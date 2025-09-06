Криштиану Роналду забил 139-й и 140-й голы за Португалию в игре с Арменией, обновив рекорд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обновил собственный рекорд по голам в составе национальных команд, оформив дубль в матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Арменией. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии. Победу со счётом 5:0 праздновали гости.

40-летний нападающий забил по голу в каждом из таймов и помог своей сборной одержать уверенную победу. Криштиану Роналду принадлежит рекорд по количеству голов в составе сборной своей страны. На втором месте располагается форвард Лионель Месси, отличившийся 114 раз в составе сборной Аргентины.