Криштиану Роналду забил 139-й и 140-й голы за Португалию в игре с Арменией, обновив рекорд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду обновил собственный рекорд по голам в составе национальных команд, оформив дубль в матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Арменией. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии. Победу со счётом 5:0 праздновали гости.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

40-летний нападающий забил по голу в каждом из таймов и помог своей сборной одержать уверенную победу. Криштиану Роналду принадлежит рекорд по количеству голов в составе сборной своей страны. На втором месте располагается форвард Лионель Месси, отличившийся 114 раз в составе сборной Аргентины.

