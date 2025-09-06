«У него не было предсезонной подготовки». Главный тренер сборной Швеции — об Исаке
Главный тренер сборной Швеции Йон Даль Томассон объяснил, почему он не выпустил на поле нападающего «Ливерпуля» Александера Исака в матче со Словенией в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Игра закончилась со счётом 2:2.
ЧМ-2026 — Европа . Группа B. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Словения
Окончен
2 : 2
Швеция
0:1 Эланга – 18' 1:1 Ловрич – 46' 1:2 Аяри – 73' 2:2 Випотник – 90+1'
«Он провёл всего три тренировки с командой. У него не было предсезонной подготовки и, конечно же, игрового времени. Вероятно, риск был слишком велик, чтобы использовать его сегодня», – приводит слова Томассона издание Goal.
Напомним, Исак перешёл из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» за £ 125 млн (€ 145 млн), что стало рекордной сделкой в истории английского футбола. Шведский нападающий не играл в первых турах АПЛ и не тренировался с командой, чтобы его отпустили в стан мерсисайдцев.
