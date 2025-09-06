Главный тренер «Сьона» прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо высказался о поражении своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» (3:5) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский.
«Это был матч очень высокого уровня, в таких важна каждая деталь. Первый гол мы пропустили, когда были в меньшинстве, второй — после нарушения правил. У нас было три шанса сравнять счёт, но мы не воспользовались ими. Нам нужно работать над завершением атак и лучше играть в обороне», — передаёт слова Толо корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября.
- 6 сентября 2025
