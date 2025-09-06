Криштиану Роналду забил 941-й и 942-й голы в карьере в матче Португалии с Арменией
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду довёл количество голов в карьере до 942, оформив дубль в матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Арменией (5:0). Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10' 0:2 Роналду – 21' 0:3 Канселу – 32' 0:4 Роналду – 46' 0:5 Феликс – 62'
40-летний нападающий забил на 21-й и 46-й минутах, после чего уступил своё место на поле нападающему Гонсало Рамушу на 57-й минуте. Отметим, что 140 мячей из 942 забиты португальцем в составе национальной команды, что является рекордом мирового футбола.
Во 2-м туре группы F сборная Португалии сыграет на выезде со сборной Венгрии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.
