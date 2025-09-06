Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Сьона»: благодаря матчам с «Зенитом» мы становимся сильнее

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо после товарищеского матча с «Зенитом» (3:5) высказался о сине-бело-голубых, а также заявил, что матчи с российским клубом делают «Сьон» сильнее.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

«Зенит» — очень хорошая команда, здесь многие футболисты играют за свои национальные сборные. Есть футболисты, которые могут сделать разницу на поле. И можно сыграть хороший сезон, матч. Но если в составе команды есть игроки, способные одним движением перевернуть ход игры, это совсем другая история. В «Зените» игроки такие есть, мы это видим. Для нас играть с ними — огромное удовольствие. Не только для тренерского штаба и игроков, но и для всех сотрудников «Сьона» играть на таком стадионе с такими зрителями, против игроков такого высокого уровня… Именно так мы учимся, и именно так мы будем становиться сильнее», — передаёт слова Толо корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

