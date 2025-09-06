«Роналду не прочувствовал символизм». Комментатор Оkko — о первой игре Португалии без Жоты

Комментатор Okko Владислав Прусов высказался о матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Португалии (0:5).
«21-я минута. Аплодисменты в память о Диогу Жоте. Подача Нету. Гол Роналду. Вот только одного не хватило. Роналду идеально почувствовал момент забегания, но не прочувствовал символизм и сентиментальность всего эпизода. 0% упрёков, но уже через несколько минут Канселу вспомнил о друге и поиграл с ним в приставку. В первом матче сборной Португалии без Жоты.
Об игре говорить хочется мало. Армения выглядела разобранной и достаточно позволяли Португалии. Голов могло быть больше, но это первый матч нового главного тренера Егише Меликяна. Следующий тур с Ирландией будет гораздо показательнее. А в самой игре была только одна очень важная минута – 21-я», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
