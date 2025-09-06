Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
«Роналду не прочувствовал символизм». Комментатор Оkko — о первой игре Португалии без Жоты

Аудио-версия:
Комментатор Okko Владислав Прусов высказался о матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Армении и Португалии (0:5).

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

«21-я минута. Аплодисменты в память о Диогу Жоте. Подача Нету. Гол Роналду. Вот только одного не хватило. Роналду идеально почувствовал момент забегания, но не прочувствовал символизм и сентиментальность всего эпизода. 0% упрёков, но уже через несколько минут Канселу вспомнил о друге и поиграл с ним в приставку. В первом матче сборной Португалии без Жоты.

Об игре говорить хочется мало. Армения выглядела разобранной и достаточно позволяли Португалии. Голов могло быть больше, но это первый матч нового главного тренера Егише Меликяна. Следующий тур с Ирландией будет гораздо показательнее. А в самой игре была только одна очень важная минута – 21-я», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

