Главный тренер «Зенита» Семак высказался о победе в товарищеском матче со «Сьоном»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном», в котором клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 5:3, поделился эмоциями от игры.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11' 1:1 Нивокази – 23' 2:1 Кассьерра – 28' 2:2 Кабакальман – 45' 3:2 Вега – 45+1' 4:2 Соболев – 56' 5:2 Гонду – 63' 5:3 Бушларем – 80'
«Во-первых, прекрасная атмосфера. Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нашу команду. В атаке много забили — это хорошо, но пропустили много — не очень. Но на то есть свои причины: в атаке у нас хорошая сыгранность, а в обороне играть было непривычно. Будем работать, исправлять недочёты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Напомним, в предыдущем товарищеском матче со «Сьоном», проходившем 9 июля, команда Сергея Семака победила со счётом 5:2.
