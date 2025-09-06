Главный тренер «Зенита» Семак высказался о победе в товарищеском матче со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном», в котором клуб из Санкт-Петербурга победил со счётом 5:3, поделился эмоциями от игры.

«Во-первых, прекрасная атмосфера. Спасибо болельщикам за то, что пришли поддержать нашу команду. В атаке много забили — это хорошо, но пропустили много — не очень. Но на то есть свои причины: в атаке у нас хорошая сыгранность, а в обороне играть было непривычно. Будем работать, исправлять недочёты», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче со «Сьоном», проходившем 9 июля, команда Сергея Семака победила со счётом 5:2.