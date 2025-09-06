Главный тренер «Зенита» Семак: мы ждём от Луиса Энрике больше голевых действий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой результативности форварда Луиса Энрике на старте сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист отметился голевой передачей в составе сборной Бразилии в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Чили (3:0).

«Мы ждём от Луиса Энрике больше голевых действий. У него есть прекрасные данные, мы все об этом знаем и хотим, чтобы забитых мячей и голевых передач было больше. Но не только ему, но и практически любому иностранцу трудно адаптироваться в России. Дуглас Сантос тоже провёл хороший матч. Рады за ребят и надеемся, что после этого они помогут нашей команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В первых семи турах чемпионата России Луис Энрике появился на поле в пяти матчах и оформил одну голевую передачу. В игре с Чили бразилец отметился результативным действием спустя шесть минут после выхода на замену. Участие в матче также принял защитник «Зенита» Дуглас Сантос.