Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак: мы ждём от Луиса Энрике больше голевых действий

Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о низкой результативности форварда Луиса Энрике на старте сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист отметился голевой передачей в составе сборной Бразилии в матче отбора на чемпионат мира — 2026 с Чили (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

«Мы ждём от Луиса Энрике больше голевых действий. У него есть прекрасные данные, мы все об этом знаем и хотим, чтобы забитых мячей и голевых передач было больше. Но не только ему, но и практически любому иностранцу трудно адаптироваться в России. Дуглас Сантос тоже провёл хороший матч. Рады за ребят и надеемся, что после этого они помогут нашей команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В первых семи турах чемпионата России Луис Энрике появился на поле в пяти матчах и оформил одну голевую передачу. В игре с Чили бразилец отметился результативным действием спустя шесть минут после выхода на замену. Участие в матче также принял защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

