«Спартак» объявил об уходе Хесуса Медины в клуб из Саудовской Аравии

Московский «Спартак» объявил об уходе нападающего Хесуса Медины из клуба. Как сообщает пресс-служба красно-белых, парагваец продолжит карьеру в клубе «Дамак» из чемпионата Саудовской Аравии.

«Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в телеграм-канале «Спартака».

Хесус Медина выступал в составе «Спартака» с лета 2023 года. Красно-белые заплатили московскому ЦСКА за трансфер футболиста € 6 млн. Всего на счету Медины 58 матчей за клуб, в которых он отметился восемью забитыми мячами и оформил семь голевых передач.