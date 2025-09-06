Сергей Семак объяснил, почему Ярослав Михайлов не играет за «Зенит» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном» (5:3) высказался касательно игрового времени полузащитника питерцев Ярослава Михайлова.

«Отсутствие игрового времени у Михайлова в этом сезоне РПЛ связано со многими факторами. В том числе конкуренция на его позиции — там Барриос, очень важный для команды игрок. В этом сезоне он не даёт усомниться в своём уровне. Также конкуренты Ярослава — Вендел, Жерсон и Педро. Это очень серьёзные игроки. Но если Михайлов будет продолжать в том же духе, у него будут минуты не только в Кубке, но и в чемпионате», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Михайлов отыграл весь матч со швейцарской командой. При этом 22-летний футболист в нынешнем сезоне РПЛ не провёл ни одной игры.