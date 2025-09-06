Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил, почему Ярослав Михайлов не играет за «Зенит» в РПЛ

Сергей Семак объяснил, почему Ярослав Михайлов не играет за «Зенит» в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном» (5:3) высказался касательно игрового времени полузащитника питерцев Ярослава Михайлова.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

«Отсутствие игрового времени у Михайлова в этом сезоне РПЛ связано со многими факторами. В том числе конкуренция на его позиции — там Барриос, очень важный для команды игрок. В этом сезоне он не даёт усомниться в своём уровне. Также конкуренты Ярослава — Вендел, Жерсон и Педро. Это очень серьёзные игроки. Но если Михайлов будет продолжать в том же духе, у него будут минуты не только в Кубке, но и в чемпионате», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Михайлов отыграл весь матч со швейцарской командой. При этом 22-летний футболист в нынешнем сезоне РПЛ не провёл ни одной игры.

