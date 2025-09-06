Александр Соболев высказался о товарищеском матче «Зенита» со «Сьоном»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о прошедшем матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11' 1:1 Нивокази – 23' 2:1 Кассьерра – 28' 2:2 Кабакальман – 45' 3:2 Вега – 45+1' 4:2 Соболев – 56' 5:2 Гонду – 63' 5:3 Бушларем – 80'
«Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Особенно с такими соперниками, а «Сьон» — хорошая команда. Сыграть с ними — за счастье», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября.
Комментарии
