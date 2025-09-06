Александр Соболев высказался о товарищеском матче «Зенита» со «Сьоном»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о прошедшем матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля.

«Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Особенно с такими соперниками, а «Сьон» — хорошая команда. Сыграть с ними — за счастье», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября.