Нападающий «Зенита» Соболев высказался о предстоящем матче с «Балтикой»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды сыграют друг с другом в первом матче после паузы на сборные. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 14 сентября.

«Если честно, не смотрел ни одной игры «Балтики». Но это наверняка боевая команда, которая всегда бьётся. Мы смотрим только на себя. Какие-то моменты перед матчем разберём, и всё будет зависеть только от нас», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В субботу, 6 сентября, «Зенит» одержал уверенную победу над швейцарским «Сьоном» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии. Встреча завершилась со счётом 5:3, а Соболев забил один из голов.