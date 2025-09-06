Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
21:45 Мск
Нападающий «Зенита» Соболев высказался о предстоящем матче с «Балтикой»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев поделился ожиданиями от матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой». Команды сыграют друг с другом в первом матче после паузы на сборные. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 14 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Если честно, не смотрел ни одной игры «Балтики». Но это наверняка боевая команда, которая всегда бьётся. Мы смотрим только на себя. Какие-то моменты перед матчем разберём, и всё будет зависеть только от нас», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В субботу, 6 сентября, «Зенит» одержал уверенную победу над швейцарским «Сьоном» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии. Встреча завершилась со счётом 5:3, а Соболев забил один из голов.

«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
Эксклюзив
«Дуглас и Энрике в сборной Бразилии — это победа всей РПЛ». Орлов — о сборной и «Зените»
