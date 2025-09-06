Соболев: в «Зените» никто не чувствует себя первым номером, конкуренция сумасшедшая

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о конкуренции в составе санкт-петербургского клуба.

«Мне кажется, в «Зените» никто не чувствует себя первым номером. Конкуренция сумасшедшая. Все понимают: если ты будешь играть плохо, играть будет другой. Я к этому нормально отношусь, понимаю, что при каких-то обстоятельствах, возможно, не буду играть. Меня это ещё больше подстёгивает, мотивирует.

В начале карьеры в «Зените» мне было тяжеловато. Не мог забить, не всё получалось, не мог до конца встроиться. А после сборов стало полегче. Когда забил «Локомотиву», понял, что освоился. И сейчас более-менее неплохо выступаю», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Отметим, что в игре со швейцарской командой дублем отметился нападающий Матео Кассьерра. Кроме него, по одному голу забили Лусиано Гонду, Александр Соболев и Роман Вега.