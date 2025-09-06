Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Александр Соболев высказался о личной цели на второй сезон в «Зените»

Александр Соболев высказался о личной цели на второй сезон в «Зените»
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о личной цели на второй сезон в составе сине-бело-голубых.

«Никогда не ставлю себе целей забить 50, 60 голов, 20, 10. Я просто иду от игры к игре, стараюсь помочь «Зениту», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. В санкт-петербургский клуб российский форвард перешёл из «Спартака». В прошлом сезоне Александр провёл 32 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал три результативные передачи. В новом сезоне Соболев забил три мяча в шести матчах Мир Российской Премьер-Лиги и отдал один голевой пас.

