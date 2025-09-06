Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Соболев: меня давно не вызывают в сборную — Карпин так решил, значит, так надо

Нападающий «Зенита» Александр Соболев прокомментировал своё непопадание в состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи с командами Иордании и Катара. В первой игре россияне сыграли вничью (0:0). Вторая встреча состоится в воскресенье, 7 сентября.

«В сборную меня уже давно не вызывают. Есть тренерский штаб, который это определяет. Им виднее. Диалога с Карпиным у меня не было — тренер так решил, значит, так надо», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В субботу, 6 сентября, «Зенит» одержал уверенную победу над швейцарским «Сьоном» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии. Встреча завершилась со счётом 5:3, а Соболев забил один из голов.

Новости. Футбол
Все новости RSS

