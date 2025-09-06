Скидки
Главная Футбол Новости

Денис Казанский прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой в отборе на ЧМ-2026

Денис Казанский прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой в отборе на ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой (2:0) в матче 5-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Андорра
1:0 Гарсия – 25'     2:0 Райс – 67'    

«Сборная Англии впервые за долгое время сыграла в Бирмингеме, потому что «Уэмбли» занят — там концерт Coldplay. Но такая игра и не заслуживала большой аренды. Матч с Андоррой скорее являлся подготовкой к матчу с Сербией на следующей неделе. Это соперники разного калибра, и в матче с Андоррой Англия, не напрягаясь, забрала победу.

Сложно сказать, в каком состоянии сейчас сборная Англии, глядя на такого соперника. Главным было мотивировать своих игроков на матч с такой командой. Можно ли сказать, что получилось? Пожалуй, нет — сборная Англии не сильно напрягалась. Самое важное, что произошло, — дебют Андерсона, игрока «Ноттингема». Он оставил очень приятное впечатление. К воротам Пикфорда вообще никто из андоррцев не подходил. А англичане, особенно после замен, хоть как-то начали резко играть в футбол. Дежурная игра англичан после обеденного сна, не очень быстрая и яркая, но она принесла простой результат 2:0», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Сборная Англии уверенно обыграла Андорру в матче отбора к ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
