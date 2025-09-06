Денис Казанский прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой в отборе на ЧМ-2026

Футбольный комментатор Денис Казанский прокомментировал победу сборной Англии над Андоррой (2:0) в матче 5-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026.

«Сборная Англии впервые за долгое время сыграла в Бирмингеме, потому что «Уэмбли» занят — там концерт Coldplay. Но такая игра и не заслуживала большой аренды. Матч с Андоррой скорее являлся подготовкой к матчу с Сербией на следующей неделе. Это соперники разного калибра, и в матче с Андоррой Англия, не напрягаясь, забрала победу.

Сложно сказать, в каком состоянии сейчас сборная Англии, глядя на такого соперника. Главным было мотивировать своих игроков на матч с такой командой. Можно ли сказать, что получилось? Пожалуй, нет — сборная Англии не сильно напрягалась. Самое важное, что произошло, — дебют Андерсона, игрока «Ноттингема». Он оставил очень приятное впечатление. К воротам Пикфорда вообще никто из андоррцев не подходил. А англичане, особенно после замен, хоть как-то начали резко играть в футбол. Дежурная игра англичан после обеденного сна, не очень быстрая и яркая, но она принесла простой результат 2:0», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».