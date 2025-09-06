Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель положительно отозвался об игре сборной Англии в матче с Андоррой

Томас Тухель положительно отозвался об игре сборной Англии в матче с Андоррой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после матча отбора на чемпионат мира 2026 года, в котором его команда обыграла Андорру со счётом 2:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Англия
Окончен
2 : 0
Андорра
1:0 Гарсия – 25'     2:0 Райс – 67'    

– Мы заслужили победу. Мы снова сыграли «на ноль» и набрали три очка. Именно этого мы от себя и ждём. Думаю, нашей игры хватило, чтобы забить четыре или пять голов, поскольку мы создали много моментов, которые не смогли реализовать. Такое случается – сложно пробить блок, но, думаю, мы сыграли лучше, чем в июне.

– Приблизилась ли команда к идеалу своей игры?
– Идеальной игры, к сожалению, не существует! Мы постоянно её ищем, но она никогда не достигается, поэтому мы никогда не будем полностью довольны и удовлетворены как тренеры. Это часть жизни футбольного тренера. Но я увидел гораздо больше хорошего, чем поводов для критики. Я не попадусь в ловушку постоянного повторения: «Вот чего мы требуем, и мы должны сделать это и это лучше», – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
«Искренне верю, что получу «Золотой мяч». В «Ливерпуле» раскрывается главный талант Англии
«Искренне верю, что получу «Золотой мяч». В «Ливерпуле» раскрывается главный талант Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android