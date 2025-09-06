Томас Тухель положительно отозвался об игре сборной Англии в матче с Андоррой

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился эмоциями после матча отбора на чемпионат мира 2026 года, в котором его команда обыграла Андорру со счётом 2:0.

– Мы заслужили победу. Мы снова сыграли «на ноль» и набрали три очка. Именно этого мы от себя и ждём. Думаю, нашей игры хватило, чтобы забить четыре или пять голов, поскольку мы создали много моментов, которые не смогли реализовать. Такое случается – сложно пробить блок, но, думаю, мы сыграли лучше, чем в июне.

– Приблизилась ли команда к идеалу своей игры?

– Идеальной игры, к сожалению, не существует! Мы постоянно её ищем, но она никогда не достигается, поэтому мы никогда не будем полностью довольны и удовлетворены как тренеры. Это часть жизни футбольного тренера. Но я увидел гораздо больше хорошего, чем поводов для критики. Я не попадусь в ловушку постоянного повторения: «Вот чего мы требуем, и мы должны сделать это и это лучше», – приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.