Эдгар Севикян прокомментировал разгромное поражение сборной Армении от Португалии

Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян высказался о разгромном поражении национальной команды от Португалии (0:5) в 1-м туре отбора на чемпионат мира — 2026. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии.

«Португалия — мне кажется, одна из лучших сборных в мире. Это топ-игроки мирового уровня. Ожидали от них большого мастерства и очень высокого качества игры. Мы пытались сопротивляться, но не очень получилось. В следующий раз подкорректируем свои ошибки и сыграем удачнее.

Были планы, много что наигрывали на поле. Мы пытались их нейтрализовать. Что-то получилось, что-то — нет. Для этого и существуют поражения, чтобы пытаться извлекать из них позитивное. И дальше работать, чтобы потом расти», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.