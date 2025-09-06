Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Эдгар Севикян прокомментировал разгромное поражение сборной Армении от Португалии

Эдгар Севикян прокомментировал разгромное поражение сборной Армении от Португалии
Полузащитник сборной Армении Эдгар Севикян высказался о разгромном поражении национальной команды от Португалии (0:5) в 1-м туре отбора на чемпионат мира — 2026. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

«Португалия — мне кажется, одна из лучших сборных в мире. Это топ-игроки мирового уровня. Ожидали от них большого мастерства и очень высокого качества игры. Мы пытались сопротивляться, но не очень получилось. В следующий раз подкорректируем свои ошибки и сыграем удачнее.

Были планы, много что наигрывали на поле. Мы пытались их нейтрализовать. Что-то получилось, что-то — нет. Для этого и существуют поражения, чтобы пытаться извлекать из них позитивное. И дальше работать, чтобы потом расти», — передаёт слова Севикяна корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

