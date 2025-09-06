Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о количестве зрителей на товарищеской игре с ФК «10»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отреагировал на то, что товарищеский матч, в котором «быки» встречались с ФК «10», выступающим в медиафутбольной лиге, посетили 20 153 зрителя. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч завершился вничью — 2:2.

— Испытываете ли вы гордость в такие моменты, когда на товарищеский матч приходят более 20 тысяч болельщиков, и вы понимаете, что этот город так сильно любит футбол?

— Да, я ловлю себя на мысли в такие моменты, что я самый счастливый человек, потому что всё, что мы делаем, мы делаем для наших болельщиков. И если брать игры с ФК «10», это больше 20 тысяч зрителей на товарищеский матч. Также матчи на сборах, когда мы играем на маленьком стадионе, он тоже абсолютно полный, фантастическая атмосфера. И хочется в ответ радовать наших зрителей. Я думаю, что мы вместе добились этого чемпионства.

И, повторюсь, это был отличный повод, чтобы ещё раз встретиться. Мы побороли три последних матча на выезде. Поэтому, я думаю, был сегодня хороший вечер. Конечно, хотелось бы победить. Но тем не менее, я думаю, все ушли с положительными эмоциями, — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.