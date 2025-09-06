«Первый шаг». Криштиану Роналду высказался о победе Португалии над Арменией в отборе ЧМ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над Арменией (5:0) в матче 1-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии.

«Первый шаг», — написал Роналду в своём аккаунте в соцсети X, поделившись фотографией с матча.

Фото: Аккаунт Криштиану Роналду в социальной сети

40-летний нападающий забил на 21-й и 46-й минутах, после чего уступил своё место на поле нападающему Гонсало Рамушу на 57-й минуте. Во 2-м туре группы F сборная Португалии сыграет на выезде со сборной Венгрии. Матч состоится во вторник, 9 сентября.