Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«У нас в чемпионате это не пенальти». Семак ответил тренеру «Сьона» на претензии судейству

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова тренера «Сьона» Дидье Толо, который остался недоволен судейством в товарищеском матче (5:3) в рамках Winline Суперсерии. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

— Тренер «Сьона» посетовал на судейство. У вас есть вопросы к арбитрам по сегодняшнему матчу?
— Ошибки всегда есть — и у футболистов, и у арбитров. Вопрос в том, насколько они значимы в той или иной ситуации. Думаю, арбитр объяснил по моменту с Арсеном Адамовым и попаданию от ноги — когда его блокируют, у нас в чемпионате, по крайней мере, говорят, что это не пенальти. Судья это и показал — мяч попал от ноги. В остальном — в тех или иных моментах фолы в обе стороны где-то пропускались. Не думаю, что каким-то образом это повлияло на течение матча. В одну и другую стороны были какие-то ошибки, но это нормально: судьи — тоже люди, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября.

Новости. Футбол
