«У нас в чемпионате это не пенальти». Семак ответил тренеру «Сьона» на претензии судейству

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова тренера «Сьона» Дидье Толо, который остался недоволен судейством в товарищеском матче (5:3) в рамках Winline Суперсерии. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ян Бобровский.

— Тренер «Сьона» посетовал на судейство. У вас есть вопросы к арбитрам по сегодняшнему матчу?

— Ошибки всегда есть — и у футболистов, и у арбитров. Вопрос в том, насколько они значимы в той или иной ситуации. Думаю, арбитр объяснил по моменту с Арсеном Адамовым и попаданию от ноги — когда его блокируют, у нас в чемпионате, по крайней мере, говорят, что это не пенальти. Судья это и показал — мяч попал от ноги. В остальном — в тех или иных моментах фолы в обе стороны где-то пропускались. Не думаю, что каким-то образом это повлияло на течение матча. В одну и другую стороны были какие-то ошибки, но это нормально: судьи — тоже люди, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября.