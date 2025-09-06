Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничейный результат матча с ФК «10»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат товарищеского матча, в котором «быки» встречались с ФК «10», выступающим в медиафутбольной лиге. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч завершился вничью — 2:2.

— Не все ожидали такой игры от «десятки», что она окажет такое достойное сопротивление. Ожидали ли вы, что спарринг выдастся таким тяжёлым?

— Да, ожидал. Во-первых, ФК «10» хорошая команда. И в прошлый раз был тяжёлый спарринг. Во-вторых, у нас два дня были достаточно интенсивные тренировки. И мы не так подводили команду, мы понимали, что будет сегодня тяжело, поэтому мы играем с ними, нам нужно в паузу на сборные, у нас не хватает футболистов, нам нужна хорошая интенсивность, хорошее качество, мы довольны всем, кроме результата, но опять же это тоже для нас урок, в первом тайме очень много что получалось, играли спокойно, один момент, второй момент перекладина, во втором тайме тоже была перекладина. И чуть-чуть так это усыпило нашу бдительность, а нужно было забивать второй гол, третий гол. Но ничего, это товарищеский матч, и в ФК «10» старались, поэтому всё по делу, — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.