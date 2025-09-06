Скидки
Сан-Марино — Босния и Герцеговина, результат матча 6 сентября 2025, счет 0:6, отбор ЧМ-2026

Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино со счётом 6:0 в матче отбора к ЧМ-2026
Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Сан-Марино и Боснии и Герцеговины. Команды играли на стадионе «Олимпико ди Серравалле» (Серравалле, Сан-Марино). Боснийцы одержали уверенную победу со счётом 6:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 6
Босния и Герцеговина
0:1 Тахирович – 22'     0:2 Джеко – 70'     0:3 Джеко – 72'     0:4 Баждар – 81'     0:5 Алайбегович – 85'     0:6 Муякич – 90'    
Удаления: Голинуччи – 16' / нет

На 14-й минуте полузащитник Алессандро Голинуччи оставил в меньшестве сборную Сан-Марино. В середине первого тайма хавбек Беньямин Тахирович открыл счёт в этом матче. Нападающий Эдин Джеко во втором тайме отметился дублем, забив на 70-й и 72-й минутах встречи. В последние 10 минут матча гости отличились трижды: забили Самед Баждар, Керим-Сэм Алайбегович и Нихад Муякич.

После этой победы в активе сборной Боснии и Герцеговины стало 12 очков. Подопечные Сергея Барбареза одержали победы во всех четырёх матчах и занимают первое место в группе Н. Сан-Марино находится на последнем месте с 0 очков.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
