Босния и Герцеговина разгромила Сан-Марино со счётом 6:0 в матче отбора к ЧМ-2026

Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Сан-Марино и Боснии и Герцеговины. Команды играли на стадионе «Олимпико ди Серравалле» (Серравалле, Сан-Марино). Боснийцы одержали уверенную победу со счётом 6:0.

На 14-й минуте полузащитник Алессандро Голинуччи оставил в меньшестве сборную Сан-Марино. В середине первого тайма хавбек Беньямин Тахирович открыл счёт в этом матче. Нападающий Эдин Джеко во втором тайме отметился дублем, забив на 70-й и 72-й минутах встречи. В последние 10 минут матча гости отличились трижды: забили Самед Баждар, Керим-Сэм Алайбегович и Нихад Муякич.

После этой победы в активе сборной Боснии и Герцеговины стало 12 очков. Подопечные Сергея Барбареза одержали победы во всех четырёх матчах и занимают первое место в группе Н. Сан-Марино находится на последнем месте с 0 очков.