Венгрия вдесятером не смогла удержать победу в матче отбора к ЧМ-2026 с Ирландией

Завершился матч 1-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Ирландии и Венгрии. Команды, выступающие в группе F, играли на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. Венгры одержали победу со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд уже на третьей минуте игры. Отличился нападающий Барнабаш Варга. На 16-й минуте полузащитник сборной Венгрии Роланд Шаллаи удвоил преимущество своей команды. На 49-й минуте нападающий ирландской национальной команды Эван Фергюсон отыграл один мяч. На 90+3-й минуте форвард Ирландии Адам Айда сравнял счёт. Отметим, что Венгрия заканчивала матч вдесятером после удаления Шаллаи на 53-й минуте.

Помимо Ирландии и Венгрии, в группе F также выступают сборные Португалии и Армении.