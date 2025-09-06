Скидки
Австрия — Кипр, результат матча 6 сентября 2025, счет 1:0, отбор ЧМ-2026

Сборная Австрии минимально обыграла Кипр в матче отбора к ЧМ-2026
Завершился матч 5-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года, в котором встречались сборные Австрии и Кипра. Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» (Линц, Австрия). Команда Ральфа Рангника одержала победу со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 5-й тур
06 сентября 2025, суббота. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
1 : 0
Кипр
1:0 Забитцер – 54'    

Единственный гол во встрече забил полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер. Хавбек отличился на 54-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

После этой победы в активе сборной Австрии стало девять очков. Подопечные Ральфа Рангника одержали победы во всех трёх матчах и занимают второе место в группе Н. Кипр с тремя очками находится на четвёртом месте.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
