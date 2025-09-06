Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 6 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 6 сентября, состоялись шесть встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 6 сентября:

Латвия – Сербия – 0:1;

Англия – Андорра – 2:0;

Армения – Португалия – 0:5;

Ирландия – Венгрия – 2:2;

Австрия – Кипр – 1:0;

Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).