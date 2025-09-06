Скидки
Главная Футбол Новости

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 6 сентября, календарь, таблица

Отборочный турнир к ЧМ-2026 по футболу: результаты на 6 сентября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 6 сентября, состоялись шесть встреч европейской квалификации к чемпионату мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей отборочного турнира к чемпионату мира — 2026 на 6 сентября:

Латвия – Сербия – 0:1;
Англия – Андорра – 2:0;
Армения – Португалия – 0:5;
Ирландия – Венгрия – 2:2;
Австрия – Кипр – 1:0;
Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Новости. Футбол
