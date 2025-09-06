«Мы провели очень хороший матч». Игрок «Зенита» Кассьерра — о победе над «Сьоном»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о прошедшем матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля, а колумбиец оформил дубль.

— Что можете сказать по товарищескому матчу со «Сьоном»?

— Очень важно всегда в международную паузу проводить товарищеские встречи для поддержания игрового ритма. Второй раз за год встретились со «Сьоном», одержали победу. Считаю, что самое важное, что мы получили хорошую практику и порадовали зрителей.

— Вас называют грозой «Сьона», потому что забили в первом матче, забили сейчас. Вы подобрали ключик к этой команде?

— Для меня самое важное — помогать команде. И сегодня победила команда, это важно. Все мы провели очень хороший матч. Сейчас сосредоточимся на подготовке — впереди два непростых и важных выездных матча, так что сейчас все мысли о предстоящей игре с «Балтикой», — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба.