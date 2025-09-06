Скидки
Главная Футбол Новости

Семак высказался о ничьей России с Иорданией и оценил игру футболистов «Зенита»

Семак высказался о ничьей России с Иорданией и оценил игру футболистов «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью сборной России с Иорданией (0:0) в товарищеском матче, а также оценил выступления за национальную команду игроков сине-бело-голубых Юрия Горшкова, Максима Глушенкова и Андрея Мостового.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Игра сложная получилась с Иорданией. Главное, что ребята сыграли. Для тренера важно, чтобы все футболисты, которые уезжают в национальные команды, получали игровую практику. Тренировочный процесс, естественно, сложно строить для тренера сборной, но по игровой практике — мы хотели, чтобы все находились в тонусе. По качеству — конечно, ждали победы в этом матче, играли дома, но Иордания оказалась крепким соперником, который в этот день на протяжении большей части матча играл на равных со сборной России.

Скорее всего, результат закономерен. Это показатель того, насколько готовы команды на сегодняшний день. Ничего страшного и плохого нет. Мы сами играли на сборах два матча с Иорданией, знаем эту крепкую команду», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Во втором матче в рамках сентябрьского тренировочного сбора национальная команда России сыграет на выезде с Катаром. Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября. Команды сыграют на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в городе Эр-Райян.

