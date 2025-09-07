Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реймс» объявил о трансфере 20-летнего воспитанника в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии

«Реймс» объявил о трансфере 20-летнего воспитанника в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии
Комментарии

20-летний полузащитник молодёжной сборной Франции Валентен Атаньяна перешёл из «Реймса» в саудовский «Аль-Ахли». Сделку официально подтвердили пресс-службы обоих клубов. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 25 млн.

«Спасибо тебе за всё, Валентен. «Реймс» гордится тем, каким игроком и человеком ты стал, и желает тебе всяческих успехов в дальнейшей карьере, за которой мы будем следить с большим вниманием и любовью», — говорится в сообщении на официальном сайте «Реймса».

Фото: ФК «Аль-Ахли»

Атаньяна является воспитанником «Реймса». Всего на его счету 63 матча за взрослую команду во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Также родившийся в Камеруне опорник провёл 47 игр за молодёжные сборные Франции, отличившись шесть раз.

Материалы по теме
Эти звёзды остались без клуба даже после трансферного дедлайна. В топ-лигах они не нужны
Эти звёзды остались без клуба даже после трансферного дедлайна. В топ-лигах они не нужны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android