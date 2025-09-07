Стали известны сроки восстановления защитника «Арсенала» Салиба

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба пропустит от трёх до четырёх недель из-за травмы лодыжки. Об этом сообщает издание L'Équipe.

Напомним, игрок обороны сборной Франции и лондонского клуба получил повреждение в матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». Он был заменён уже на пятой минуте. Вместо него на поле появился новичок команды Кристьян Москера, перешедший этим летом из «Валенсии» за € 15 млн.

24-летний Салиба принял участия в трёх матчах чемпионата Англии в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями. Защитник может пропустить встречу своей команды с «Манчестер Сити» (21 сентября) и первую игру общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао, которая пройдёт 16 сентября.