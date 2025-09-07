Кассьерра высказался о дебюте капитана «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о дебюте капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии. Защитник вышел на поле с первых минут в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года с Чили (3:0).

— Ваш одноклубник Дуглас Сантос на днях дебютировал за сборную Бразилии. Поздравили его или упустили?

— Да, мы поздравили его с вызовом в сборную, он это заслужил — человек очень много времени на очень высоком уровне провёл в «Зените». Игру с Чили смотрели, видели, как сыграл Дуглас. Можем только поздравить. Мне кажется, это очень важно для него и для команды в целом, — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба.