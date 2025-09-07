Кассьерра высказался о дебюте капитана «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о дебюте капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии. Защитник вышел на поле с первых минут в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года с Чили (3:0).
ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38' 2:0 Пакета – 72' 3:0 Гимарайнс – 76'
— Ваш одноклубник Дуглас Сантос на днях дебютировал за сборную Бразилии. Поздравили его или упустили?
— Да, мы поздравили его с вызовом в сборную, он это заслужил — человек очень много времени на очень высоком уровне провёл в «Зените». Игру с Чили смотрели, видели, как сыграл Дуглас. Можем только поздравить. Мне кажется, это очень важно для него и для команды в целом, — приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба.
