Мусаев рассказал о разнице между прошедшим матчем «Краснодара» с ФК «10» и игрой 2024 года

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о разнице между прошедшим товарищеским матчем с ФК «10» и игрой 2024 года. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч завершился вничью — 2:2.

— Это уже второй контрольный матч с ФК «10». Если проводить какие-то параллели, чем эти встречи похожи и чем отличаются?

— Похожи, я думаю. Нам тяжело было. И даже в прошлый раз при счёте 2:2 у соперника был там хороший момент. И это тоже могло нам доставить большие трудности. Разница, наверное, что реализация в прошлый раз у нас была получше. Как бы моментов кажется, что было меньше, а забили четыре мяча, — сказал Мусаев в интервью клубной пресс-службе.

В 2024 году игра между «Краснодаром» и ФК «10» завершилась победой профессионального клуба со счётом 4:2. После семи туров «Краснодар» занимает первое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 16 очками.