Главная Футбол Новости

Экс-форвард ЦСКА Илья Шкурин перешёл в польский «Катовице»

Комментарии

Экс-форвард московского ЦСКА и сборной Беларуси Илья Шкурин покинул «Легию». О трансфере 26-летнего нападающего было объявлено на официальном сайте польского клуба «Катовице». С нападающим заключили трёхлетний контракт с возможностью продления.

По данным СМИ, сумма трансфера составила € 400 тыс. Напомним, в феврале текущего года «Легия» заплатила за переход игрока € 1,2 млн клубу «Сталь» Мелец. В составе своего бывшего клуба Шкурин провёл 25 матчей, забил пять голов и оформил две результативные передачи.

Илья Шкурин принадлежал ЦСКА с января 2020-го, откуда четырежды уезжал в аренды: в киевское «Динамо», польский «Ракув», израильский «Маккаби» Петах-Тиква и «Сталь» Мелец. В Мир Российской Премьер-Лиге у форварда три гола в 13 матчах.

