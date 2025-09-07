Скидки
Главная Футбол Новости

«Мы на верном пути». Игрок «Зенита» Вега прокомментировал победу над «Сьоном»

«Мы на верном пути». Игрок «Зенита» Вега прокомментировал победу над «Сьоном»
Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о прошедшем матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля, а аргентинец забил один из мячей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

«Отличный матч, повторю то, что говорил в перерыве — это возможность получить игровую практику, чтобы двигаться намеченным курсом. Сейчас мы сосредоточимся на продолжении тренировочного процесса, и, когда возобновится сезон, будем готовы выкладываться на максимум. Очень важно проводить матчи во время международной паузы, поддерживая игровой ритм. Так что работаем в поте лица и продолжаем в том же духе! Мы на верном пути», — приводит слова Веги официальный сайт клуба.

Кассьерра высказался о дебюте капитана «Зенита» Дугласа Сантоса за сборную Бразилии
