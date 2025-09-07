«Мы на верном пути». Игрок «Зенита» Вега прокомментировал победу над «Сьоном»

Крайний защитник санкт-петербургского «Зенита» Роман Вега высказался о прошедшем матче Winline Суперсерии со швейцарским «Сьоном». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 5:3 одержали хозяева поля, а аргентинец забил один из мячей.

«Отличный матч, повторю то, что говорил в перерыве — это возможность получить игровую практику, чтобы двигаться намеченным курсом. Сейчас мы сосредоточимся на продолжении тренировочного процесса, и, когда возобновится сезон, будем готовы выкладываться на максимум. Очень важно проводить матчи во время международной паузы, поддерживая игровой ритм. Так что работаем в поте лица и продолжаем в том же духе! Мы на верном пути», — приводит слова Веги официальный сайт клуба.