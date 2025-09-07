Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в матче Португалии с Арменией

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал дубль форварда Криштиану Роналду в матче сборных Португалии и Армении (5:0) в квалификации к чемпионату мира 2025 года. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване.

«Зафиксируем три неизменные вещи в жизни: смерть, налоги и голы Криштиану. В 40 лет он всё ещё забивает и бьёт мировые рекорды. Невероятно», — написал Морган в своём аккаунте в соцсети X.

40-летний нападающий забил на 21-й и 46-й минутах, после чего уступил своё место на поле нападающему Гонсало Рамушу на 57-й минуте. Голы в ворота Армении стали для Роналду 941-м и 942-м в профессиональной карьере.