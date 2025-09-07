Скидки
Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в матче Португалии с Арменией

Пирс Морган отреагировал на дубль Криштиану Роналду в матче Португалии с Арменией
Комментарии

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал дубль форварда Криштиану Роналду в матче сборных Португалии и Армении (5:0) в квалификации к чемпионату мира 2025 года. Команды играли на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 1-й тур
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Армения
Окончен
0 : 5
Португалия
0:1 Феликс – 10'     0:2 Роналду – 21'     0:3 Канселу – 32'     0:4 Роналду – 46'     0:5 Феликс – 62'    

«Зафиксируем три неизменные вещи в жизни: смерть, налоги и голы Криштиану. В 40 лет он всё ещё забивает и бьёт мировые рекорды. Невероятно», — написал Морган в своём аккаунте в соцсети X.

40-летний нападающий забил на 21-й и 46-й минутах, после чего уступил своё место на поле нападающему Гонсало Рамушу на 57-й минуте. Голы в ворота Армении стали для Роналду 941-м и 942-м в профессиональной карьере.

