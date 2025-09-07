Семак высказался об игре вратарей в сверхрезультативном матче «Зенита» со «Сьоном»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об игре вратарей матча в товарищеском матче, где сине-бело-голубые одолели швейцарский «Сьон» в сверхрезультативном матче со счётом 5:3.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11' 1:1 Нивокази – 23' 2:1 Кассьерра – 28' 2:2 Кабакальман – 45' 3:2 Вега – 45+1' 4:2 Соболев – 56' 5:2 Гонду – 63' 5:3 Бушларем – 80'
— Как оцените игру вратарей?
— Вратари, на мой взгляд, сыграли хорошо. И Женя, и Миша провели качественный матч. Может быть, не суперидеальный, но вины точно нет в пропущенных мячах, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первом тайме играл Евгений Латышонок, пропустивший два мяча. Второй тайм в основном составе провёл Михаил Кержаков. Он пропустил один мяч на 80-й минуте встречи.
ТОП-5 фактов о российском футболе:
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
03:10
-
02:46
-
00:54
-
00:49
-
00:37
-
00:26
-
00:24
-
00:16
-
00:15
- 6 сентября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:42
-
23:37
-
23:13
-
23:06
-
22:51
-
22:50
-
22:48
-
22:37
-
22:28
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
21:56
-
21:52
-
21:51
-
21:43
-
21:42
-
21:38