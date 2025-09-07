Скидки
Семак высказался об игре вратарей в сверхрезультативном матче «Зенита» со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об игре вратарей матча в товарищеском матче, где сине-бело-голубые одолели швейцарский «Сьон» в сверхрезультативном матче со счётом 5:3.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

— Как оцените игру вратарей?
— Вратари, на мой взгляд, сыграли хорошо. И Женя, и Миша провели качественный матч. Может быть, не суперидеальный, но вины точно нет в пропущенных мячах, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первом тайме играл Евгений Латышонок, пропустивший два мяча. Второй тайм в основном составе провёл Михаил Кержаков. Он пропустил один мяч на 80-й минуте встречи.

«Зенит» победил «Сьон» в товарищеском матче, команды забили восемь голов на двоих

ТОП-5 фактов о российском футболе:

