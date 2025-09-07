Семак высказался об игре вратарей в сверхрезультативном матче «Зенита» со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об игре вратарей матча в товарищеском матче, где сине-бело-голубые одолели швейцарский «Сьон» в сверхрезультативном матче со счётом 5:3.

— Как оцените игру вратарей?

— Вратари, на мой взгляд, сыграли хорошо. И Женя, и Миша провели качественный матч. Может быть, не суперидеальный, но вины точно нет в пропущенных мячах, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первом тайме играл Евгений Латышонок, пропустивший два мяча. Второй тайм в основном составе провёл Михаил Кержаков. Он пропустил один мяч на 80-й минуте встречи.

