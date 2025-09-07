Семак отреагировал на слухи о возможном уходе тренера вратарей Жевнова из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе из команды тренера вратарей сине-бело-голубых Юрия Жевнова.

— Прокомментируйте информацию о том, что Юрий Жевнов может покинуть тренерский штаб.

— По слухам — даже не знаю, откуда они берутся и кто их публикует. В первый раз об этом слышу, удивился этому вопросу. Никаких разговоров абсолютно нет. До меня это не доходило, как и до руководства. Для меня эта новость непонятная, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» близок к перестановке в тренерском штабе и намерен усилить позицию тренера вратарей.

Жевнов завершил профессиональную футбольную карьеру в 2016-м. С сентября 2017-го по сентябрь 2018-го он был тренером вратарей сборной Беларуси, после чего перешёл в санкт-петербургский клуб на аналогичную должность.

