Генич раскритиковал идею Министерства спорта ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич выступил с критикой ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при 10 в клубной заявке. На текущий момент клубы высшего российского дивизиона могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Меня вообще всё это беспокоит. При всём уважении к Министерству спорта, понятно, что если в названии есть слово «спорт», Министерство должно в нём участвовать, но мне кажется, если ты [министр спорта] хочешь себя показать, ты можешь это сделать только через футбол. Ограничения в фигурном катании, лыжах или гандболе затронут мало кого, а футбол обсуждает большинство жителей нашей страны и он чаще всего самый демократичный и, порой бывает, самый токсичный.

Идея Министерства задействовать как можно больше профессиональных спортсменов из России понятна, но, мне кажется, министерство в первую очередь должно думать о массовом спорте и развитии детско‑юношеской системы. Для развития профессиональных спортсменов, если мы говорим про высшую лигу, это — это прерогатива РФС и Российской Премьер-Лиги. Это их задача подводить игроков на высочайший уровень и уровень сборной.

Абсолютно верное замечание, кто же эти 10 легионеров, которые будут за пять мест бороться. Пять — значит будут какие-то пассажиры, которые приедут и также будут занимать места российских ребят. Сделайте 10 в заявке и семь-восемь в поле. Пусть они конкурируют. Сделайте единую заявку: 10-15. Если хочет тренер выпустить 10 иностранцев для чемпионства, пусть выпускает, ведь может быть, что эти 15 россиян не соответствуют уровню. Кроме того, из‑за санкций и отсутствия участия в международных соревнованиях уровень чемпионата снизился. Мы с огромными глазами смотрим на Луиса Энрике, Жерсона, Жедсона Фернандеша, Дугласа Сантоса, потому что они повышают уровень. Другие легионеры ярко себя проявляют, Кордоба, например. В Южной Америке смотрят на них, играют в России, значит надо туда отправлять, сильная лига.

Мы сейчас идём по другому пути. У нас многие сейчас делают выбор в пользу Саудовской Аравии, только потому что там Криштиану Роналду играет. Я считаю, что Министерство не должно здесь влиять. Вторая и первая лиги — хотите за них взяться — пожалуйста! Думайте, как развивать там молодых российских игроков, а Премьер‑Лигу, высшую лигу, спорт высших достижений трогать не стоит», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15).

