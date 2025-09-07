Гол и передача Сон Хын Мина помогли сборной Южной Кореи обыграть США

Национальная команда Южной Кореи обыграла сборную США в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Джерси на стадионе «Ред Булл Арена» и завершалась победой южнокорейской сборной со счётом 2:0.

В составе сборной Южной Кореи забивал Сон Хын Мин и Ли Дон Кюн. Также на счету Сон Хын Мина результативная передача.

В следующем товарищеском матче сборная США встретится с национальной командой Японии, а Южная Корея сыграет с Мексикой. Оба матча пройдут 10 сентября.

Отметим, сборная США сыграет на ЧМ-2026 в качестве страны-хозяйки турнира. Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир состоится в трех странах: США, Мексике и Канаде.