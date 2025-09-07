Гол и передача Сон Хын Мина помогли сборной Южной Кореи обыграть США
Поделиться
Национальная команда Южной Кореи обыграла сборную США в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Джерси на стадионе «Ред Булл Арена» и завершалась победой южнокорейской сборной со счётом 2:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
США
Окончен
0 : 2
Южная Корея
0:1 Мин – 19' 0:2 Dong-Keyong Lee – 43'
В составе сборной Южной Кореи забивал Сон Хын Мин и Ли Дон Кюн. Также на счету Сон Хын Мина результативная передача.
В следующем товарищеском матче сборная США встретится с национальной командой Японии, а Южная Корея сыграет с Мексикой. Оба матча пройдут 10 сентября.
Отметим, сборная США сыграет на ЧМ-2026 в качестве страны-хозяйки турнира. Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир состоится в трех странах: США, Мексике и Канаде.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 сентября 2025
-
05:30
-
04:56
-
04:43
-
04:32
-
04:25
-
03:10
-
02:46
-
00:54
-
00:49
-
00:37
-
00:26
-
00:24
-
00:16
-
00:15
- 6 сентября 2025
-
23:58
-
23:52
-
23:52
-
23:49
-
23:42
-
23:37
-
23:13
-
23:06
-
22:51
-
22:50
-
22:48
-
22:37
-
22:28
-
22:20
-
22:18
-
22:17
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
21:56