Грузия — Болгария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

США — Южная Корея, результат матча 7 сентября 2025, счет 0:2, товарищеский матч

Гол и передача Сон Хын Мина помогли сборной Южной Кореи обыграть США
Комментарии

Национальная команда Южной Кореи обыграла сборную США в товарищеском матче. Встреча прошла в Нью-Джерси на стадионе «Ред Булл Арена» и завершалась победой южнокорейской сборной со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
США
Окончен
0 : 2
Южная Корея
0:1 Мин – 19'     0:2 Dong-Keyong Lee – 43'    

В составе сборной Южной Кореи забивал Сон Хын Мин и Ли Дон Кюн. Также на счету Сон Хын Мина результативная передача.

В следующем товарищеском матче сборная США встретится с национальной командой Японии, а Южная Корея сыграет с Мексикой. Оба матча пройдут 10 сентября.

Отметим, сборная США сыграет на ЧМ-2026 в качестве страны-хозяйки турнира. Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории турнир состоится в трех странах: США, Мексике и Канаде.

