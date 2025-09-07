Скидки
Грузия — Болгария. Прямая трансляция

16:00 Мск
16:00 Мск
Александр Мостовой отреагировал на ничью сборной России в игре с Иорданией

Александр Мостовой отреагировал на ничью сборной России в игре с Иорданией
Бывший советский и российский футболист Александр Мостовой поделился мыслями о результате товарищеского матча национальной команды России со сборной Иордании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Коротко по матчу нашей сборной. Я думаю, многое говорить не придётся, потому что соперники нашей сборной, конечно же, уступают по многим показателям. Хотя в первом тайме я даже думал, что это всё-таки не сборная Иордании была, которую мы, кстати, увидели и услышали в первый раз. Первый тайм они провели просто здорово на фоне нашей сборной. Во втором, конечно, всё поменялось минуте, наверное, на 60-й. Наши сделали замены и перевели игру на другую половину. Так что в принципе итог заслуженный: ничья — 0:0 (улыбается)», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Во втором матче в рамках сентябрьского тренировочного сбора национальная команда России сыграет на выезде с Катаром в городе Эр-Райян… Встреча состоится в воскресенье, 7 сентября.

