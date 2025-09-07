Скидки
Грузия — Болгария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Главная Футбол Новости

«О таком можно только мечтать». Семак – о матче «Зенита» со «Сьоном»

«О таком можно только мечтать». Семак – о матче «Зенита» со «Сьоном»
Аудио-версия:
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проведении товарищеского матча со «Сьоном». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой российского клуба со счётом 5:3.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

«Это игра и её статус не играет определяющего значения. Спортсмены никогда не хотят проигрывать. Хороший настрой обеих команд, много забитых мячей, прекрасная атмосфера. 25 тысяч болельщиков. Конечно, о таком можно только мечтать — проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой. Безусловно, для нас это большой плюс, для молодых ребят и футболистов с «Зенита‑2». Для них это большой плюс, такие матчи запоминаются, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября. На данный момент «Зенит» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

