«О таком можно только мечтать». Семак – о матче «Зенита» со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проведении товарищеского матча со «Сьоном». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой российского клуба со счётом 5:3.
«Это игра и её статус не играет определяющего значения. Спортсмены никогда не хотят проигрывать. Хороший настрой обеих команд, много забитых мячей, прекрасная атмосфера. 25 тысяч болельщиков. Конечно, о таком можно только мечтать — проводить матчи в такой атмосфере, с хорошей европейской командой. Безусловно, для нас это большой плюс, для молодых ребят и футболистов с «Зенита‑2». Для них это большой плюс, такие матчи запоминаются, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Встреча проходила во время паузы на матчи сборных. В первой игре после возобновления Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет на выезде с «Балтикой». Матч пройдёт в воскресенье, 14 сентября. На данный момент «Зенит» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
