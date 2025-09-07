Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В «ПСЖ» рассказали о характере травмы Усмана Дембеле

Парижский клуб опубликовал обновлённую информацию о травме нападающего Усмана Дембеле, полученной во время победного матча сборной Франции против Украины (2:0).

«Получивший травму в матче Украина — Франция в пятницу Усман Дембеле получил серьёзное повреждение правого подколенного сухожилия. Срок его восстановления оценивается примерно в шесть недель», — приводит заключение медицинского штаба «ПСЖ» официальный сайт клуба.

Напомним, футболист вышел на поле после перерыва и был заменён на 81-й минуте.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.