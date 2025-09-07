В Испании сообщили, кого «Барселона» может купить на место Левандовского

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски действительно может покинуть клуб после завершения сезона-2025/26, сообщает Sport.es.

Контракт 37-летнего поляка рассчитан до 30 июня 2026 года, и, по сведениям источника, стороны не планируют его продлевать. Спортивный директор клуба Деку не рассматривает Роберта как центрфорварда команды в следующем сезоне.

Также сообщается, что «Барселона» уже подготовила список нападающих на замену поляку. В него входят Александер Исак («Ливерпуль»), Хулиан Альварес («Атлетико») и Эрлинг Холланд («Манчестер Сити»), однако все они пока недоступны для «блаугранас» из-за экономических трудностей.

