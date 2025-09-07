В «ПСЖ» прокомментировали характер травмы форварда Дезире Дуэ

«ПСЖ» обновил информацию о повреждении форварда Дезире Дуэ, полученном в расположении сборной Франции.

«Дезире Гуэ получил травму правой голени, и его следует исключить из игры примерно на четыре недели», — приводит заключение медицинского штаба «ПСЖ» официальный сайт клуба.

Отмечается, что медицинские работники парижан предупреждали тренерский штаб Дидье Дешама о высоком риске травмы игрока из-за усталости.

В нынешнем сезоне Дуэ принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.