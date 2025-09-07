Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северная Македония — Лихтенштейн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «ПСЖ» прокомментировали характер травмы форварда Дезире Дуэ

В «ПСЖ» прокомментировали характер травмы форварда Дезире Дуэ
Комментарии

«ПСЖ» обновил информацию о повреждении форварда Дезире Дуэ, полученном в расположении сборной Франции.

«Дезире Гуэ получил травму правой голени, и его следует исключить из игры примерно на четыре недели», — приводит заключение медицинского штаба «ПСЖ» официальный сайт клуба.

Отмечается, что медицинские работники парижан предупреждали тренерский штаб Дидье Дешама о высоком риске травмы игрока из-за усталости.

В нынешнем сезоне Дуэ принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Вингер «ПСЖ» Дуэ травмировался в сборной Франции. Ранее повреждение получил Дембеле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android