Александр Зинченко отреагировал на поражение Украины от Франции в отборе на ЧМ
Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение своей сборной от Франции (0:2) в квалификации чемпионата мира-2026.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Олисе – 10' 0:2 Мбаппе – 82'
«Анализируем, работаем и двигаемся дальше. Спасибо за безумную поддержку», — написал Зинченко на своей страничке в одной из социальных сетей.
Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. С передачи Брэдли Баркола отличился нападающий сборной Франции Майкл Олисе. На 82-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество французов.
Напомним, следующий матч сборная Украины сыграет 9 сентября в Баку против Азербайджана.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»
