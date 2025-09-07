Александр Зинченко отреагировал на поражение Украины от Франции в отборе на ЧМ

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение своей сборной от Франции (0:2) в квалификации чемпионата мира-2026.

«Анализируем, работаем и двигаемся дальше. Спасибо за безумную поддержку», — написал Зинченко на своей страничке в одной из социальных сетей.

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. С передачи Брэдли Баркола отличился нападающий сборной Франции Майкл Олисе. На 82-й минуте Килиан Мбаппе удвоил преимущество французов.

Напомним, следующий матч сборная Украины сыграет 9 сентября в Баку против Азербайджана.

