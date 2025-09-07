Защитник «ПСЖ» Илья Забарный эмоционально высказался о поражении Украины от Франции

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение своей сборной в матче квалификации чемпионата мира-2026 с Францией (0:2).

«Действительно, хотелось добиться положительного результата, но это футбол. Поэтому имеем то, что имеем. Будем двигаться и настраиваться на следующую игру, в которой нужно выигрывать.

Что касается этого матча, то я на сто процентов считаю, что у нас были моменты. Нужно было забивать. Во втором тайме мы играли намного спокойнее и надёжнее. Главное, что выходили из обороны и создавали моменты.

На самом деле, хороший матч — были задействованы молодые игроки, которые вышли и получили опыт. Для молодого парня выходить и играть на таком уровне — это дорогого стоит. Я рад за них. Они добавили в игре, и это положительный момент для сборной. У нас хорошая перспективная команда.

Очень приятно, что болельщики меня ценят и выбирают «Львом матча». Хотя, думаю, этот приз заслужил не я. Все в команде в этом поединке были «львами». У меня такие награды больше любит семья. Для меня главное, чтобы был результат. Приятный приз, но я стремлюсь к большему», — приводит слова защитника УАФ.

Следующий матч украинцы сыграют с Азербайджаном 9 сентября.

