Северная Македония — Лихтенштейн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Сергей Семак оценил игру Романа Веги в матче «Зенита» со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре крайнего защитника клуба Романа Веги в товарищеском матче со «Сьоном» (5:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11'     1:1 Нивокази – 23'     2:1 Кассьерра – 28'     2:2 Кабакальман – 45'     3:2 Вега – 45+1'     4:2 Соболев – 56'     5:2 Гонду – 63'     5:3 Бушларем – 80'    

— Роман Вега и гол забил, и сделал две результативные передачи. Это соперник так слабо сыграл в обороне или он поймал особенный кураж?
— Хорошие и качественные передачи — это его сильная сторона, как и подключения к атаке. То, что он демонстрировал по приезду. Ему нужно адаптироваться к нашему футболу, что он потихоньку и делает. Роман молодец. В обороне не без ошибок, но в атаке сыграл очень полезно. В этом компоненте провёл хороший матч, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча проходила во время паузы на матчи сборных. Вега вышел в основном составе и был заменён на 82-й минуте.

«Зенит» победил «Сьон» в товарищеском матче, команды забили восемь голов на двоих
