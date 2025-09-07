Сергей Семак оценил игру Романа Веги в матче «Зенита» со «Сьоном»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре крайнего защитника клуба Романа Веги в товарищеском матче со «Сьоном» (5:3).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 3
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Кассьерра – 11' 1:1 Нивокази – 23' 2:1 Кассьерра – 28' 2:2 Кабакальман – 45' 3:2 Вега – 45+1' 4:2 Соболев – 56' 5:2 Гонду – 63' 5:3 Бушларем – 80'
— Роман Вега и гол забил, и сделал две результативные передачи. Это соперник так слабо сыграл в обороне или он поймал особенный кураж?
— Хорошие и качественные передачи — это его сильная сторона, как и подключения к атаке. То, что он демонстрировал по приезду. Ему нужно адаптироваться к нашему футболу, что он потихоньку и делает. Роман молодец. В обороне не без ошибок, но в атаке сыграл очень полезно. В этом компоненте провёл хороший матч, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, встреча проходила во время паузы на матчи сборных. Вега вышел в основном составе и был заменён на 82-й минуте.
